Жительницы Кузбасса согласились спасти накопления от аферистов и потеряли крупные суммы

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

50- и 67-летнюю прокопчанок, проживавших в разных районах города, по телефонам напугали незнакомцы, представившиеся сотрудниками банка и рассказавшие, что у вкладчиц злоумышленники пытаются похитить деньги.

Лжебанкиры, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, действовали по одной схеме: женщин убедили, что спасти деньги можно только если опередить мошенников. Для этого необходимо оформить в финансовой организации кредиты в размере 350 тысяч и 500 тысяч рублей, и перевести эти средства на «безопасные счета». Как только прокопчанки выполнили рекомендации, телефоны «сотрудников банка» оказались недоступны.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Лжебанкирам может грозить до 6 лет лишения свободы.