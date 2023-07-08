Кузбасс установил границы с соседними регионами

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Это позволит решить проблемы с географическими соседями, часть из которых тянулись десятилетиями.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашения об установлении границ между Кемеровской областью и Республиками Алтай и Хакасия.

Данные теперь будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Как уточнили в пресс-службе Россреестра по Кемеровской области - Кузбассу, наполнение ЕГРН ранее отсутствующими сведениями о границах проходит в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных, предполагающей создание единой цифровой платформы в сфере недвижимости и строительства. В результате на одном ресурсе объединятся все сведения о земле, недвижимости, лесных, водных и других объектах, которые сейчас хранятся в разных государственных информационных системах.

Кузбасс участвует в ее реализации с января 2023 года. До 1 января 2024 года необходимо внести в ЕГРН границы со всеми шестью смежными субъектами РФ, а также все межмуниципальные границы, границы населенных пунктов и территориальных зон Кузбасса.

Протяженность границы между Кузбассом и Алтаем составляет 184 километра. Она проходит по особо охраняемой природной территории «Шорский национальный парк» и лесному фонду Таштагольского муниципального района.

Протяжённость границы с Хакассией - 720 километров. Она также проходит по краю «Шорского национального парка» и затрагивает заповедник «Кузнецкий Алатау».

Установление точных данных поможет разрешить многочисленные споры между правообладателями, связанные с наличием неустановленных границ, и позволит оперативно вовлекать в гражданский оборот бесхозяйные и неиспользуемые объекты.

К примеру, о том, что проблема межрегиональных границ реальная, говорит незавидная история поселка Полуторник, который был образован в 1949 году и много лет являлся предметом территориального спора между Кузбассом и Хакасией. Населенный пункт частично располагался на территориях Тисульского муниципального округа Кемеровской области и Орджоникидзевского района Республики Хакасия. Стороны не могли выбрать, кто отвечает за коммунальные услуги, медицинскую помощь, обязан чистить дороги зимой и т.п. При этом все граждане, проживающие на территории республики, были прописаны в Кемеровской области - соответственно, реализовать свои имущественные права на территории Хакасии им не представлялось возможным.