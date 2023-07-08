В Кузбассе продавщицу наказали за незаконную торговлю пивом

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Она пыталась получить дополнительный доход в ночное время.

В Новокузнецке 22-летняя продавец нестационарного торгового павильона, расположенного на остановке общественного транспорта по проспекту Строителей, при помощи знакомых без ведома собственника торговой точки завезла пиво разных марок, которым торговала в ночное время. Об этом стало известно в ходе рейда, организованного полицейскими.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сотрудники полиции остановили покупателя, который вышел с непрозрачным пакетом в руках. Он признался, что внутри находятся две бутылки пива, которые он только что приобрел. В павильоне полицейские изъяли 22 литра пива.

В отношении нарушительницы был составлен административный материал по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Мировой суд Центрального района Новокузнецка постановил привлечь продавщицу к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 500 рублей. Незаконно реализуемое пиво по решению суда конфисковано и в дальнейшем будет уничтожено.