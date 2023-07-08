Жительница Кузбасса пыталась незаконно ввезти в регион кораллы

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Незаконный груз задержали таможенники в аэропорту Новосибирска.

Сотрудники таможенного поста при контроле багажа, новокузнечанки, прилетевшей из Дубая, обнаружили морские кораллы серого цвета в количестве 27 штук.

Как уточнили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, ввозить из Объединенных Арабских Эмиратов «сувениры» с иностранного пляжа, попадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры и находящимися под угрозой исчезновения, запрещено.

Новокузнечанка сообщила таможенникам, что о таком законе она не знала.

Кораллы направлены на экспертизу, после проведения которой в отношении женщины будет принято процессуальное решение.

По данным пресс-службы СТУ, за первое полугодие 2023 года сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни выявили 165 правонарушений.

К примеру, сумма валюты, которую пытались провести сверх нормы, составила более 9,8 миллионов рублей, 85 тысяч долларов и 14 тысяч евро. Количество сигарет, перемещаемых авиапассажирами с превышением порога беспошлинного ввоза, составило за полгода более 3 тысяч штук, алкоголя - более 24 литров.