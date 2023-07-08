Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе драгдилер, сбывавший наркотики, осужден на 13 лет

У него изъято более 1,8 килограмма запрещенных веществ.

Сотрудники УМВД России по г. Новокузнецку получили информацию о том, что на улице Волоколамской неизвестный обустраивает тайники с наркотическим средством. Наряд патрульно-постовой службы задержал 22-летнего местного жителя, у которого было найдено 14 свертков с наркотическим средством. В ходе дальнейшей работы на территории Центрального района южной столицы Кузбасса были обнаружены тайники, которые успел оборудовать наркозакладчик, в них изъяты еще 10 свертков. В квартире задержанного оперативники обнаружили электронные весы, упаковочный материал, а также подготовленные к фасовке наркотические средства. В общей сложности из незаконного оборота полицейские изъяли более 1,8 килограмма запрещенных веществ.

Центральный районный суд г. Новокузнецка согласился с предоставленной доказательной базой в отношении драгдиллера, который обвинялся в совершении 11 преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, следствием установлено, что фигурант нашел в интернете предложение распространять наркотики. Сначала новокузнечанин раскладывал по тайникам небольшие партии наркотических средств, но затем получил предложение стать оптовым сбытчиком.

В качестве наказания ему судом назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.