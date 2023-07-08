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НовостиОбщество8 июля 2023 6:49

«Космическое море» вновь разлилось в центре Кемерова

Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал Кемерово с огоньком

Фото: телеграм-канал Кемерово с огоньком

Это стало следствием прошедшего дождя.

Уже не в первый раз жители областного центра хвастаются в социальных сетях снимками, сделанными близ кинотеатра «Космос» на пересечении улиц Демьяна Бедного и 50 лет Октября.

Ливневка здесь не справляется с потоками воды, поэтому регулярно образуется огромная лужа на проезжей части.

При этом администрация Кемерова ранее сообщала, что в июне 2023 года планируется промывка и обследование ливневой канализации на данной территории. По результатам экспертизы будет принято решение о необходимости ремонта этого участка.