«Космическое море» вновь разлилось в центре Кемерова

Фото: телеграм-канал Кемерово с огоньком

Это стало следствием прошедшего дождя.

Уже не в первый раз жители областного центра хвастаются в социальных сетях снимками, сделанными близ кинотеатра «Космос» на пересечении улиц Демьяна Бедного и 50 лет Октября.

Ливневка здесь не справляется с потоками воды, поэтому регулярно образуется огромная лужа на проезжей части.

При этом администрация Кемерова ранее сообщала, что в июне 2023 года планируется промывка и обследование ливневой канализации на данной территории. По результатам экспертизы будет принято решение о необходимости ремонта этого участка.