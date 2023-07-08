Коронавирус в Кузбассе: плюс 10 заболевших

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Это на один случай меньше, чем день назад

По состоянию на утро 8июля всего в Кузбассе выявлено 228411 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 10 выявленных зараженных. Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписаны за последние сутки также 10 человек. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справился 225221 пациент.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 109 кузбассовцев.

Смертей от последствий коронавируса за последние сутки не было. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе осталось 3081.