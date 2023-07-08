Жители Кузбасса стали активнее покупать недвижимость в других регионах

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При этом официальная и культурная столица России в тройку приоритетных не входят.

По итогам первого полугодия текущего года кузбассовцы стали активнее на рынках недвижимости других регионов - по данным Управления Росреестра по Кемеровской области - Кузбассу, они увеличили покупки на 28%. Согласно данным ведомства, всего в этом году было подано 1533 заявки на экстерриториальное оформление недвижимости, а за аналогичный период 2022 года - 1199.

В последние шесть месяцев кузбассовцы предпочитали покупать недвижимость в Новосибирской области (707 заявок против 555 в прошлом году), Краснодарском крае (137 и 93 соответственно), Алтайском крае (108 против 81). Интерес к недвижимости в Санкт-Петербурге у жителей угольного края растет, но не так сильно - в прошлом году культурная столица была на четвертом месте: в управлении были зарегистрированы 59 объектов, сейчас - 81.

Кузбасскую недвижимость за шесть месяцев нынешнего года чаще всего регистрировали жители Новосибирской области (224 заявки), Томска (140 заявок) и Алтайского края (92).

К слову, интерес к покупке недвижимости в Кузбассе у жители других регионов вырос еще больше: по данным регионального Россреестра - на 43%.