В Кузбассе подвели итоги всероссийской акции «Экологический субботник «Зеленая Весна»

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса

Мероприятие проходит по инициативе Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского с 2014 года. Акция стала одной из самых массовых в стране, за десять лет ее поддержали более 20 миллионов россиян.

Кемеровская область традиционно является активным участником этого социально значимого экологического проекта, являющегося образцом практических дел по созданию благоприятных условий проживания граждан и направленного на повышение уровня экологической культуры, развитие патриотического воспитания.

Организатор регионального этапа федеральной инициативы - Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев, в регионе мероприятия в рамках акции прошли во всех муниципалитетах с 22 апреля по 31 мая. Они включали уборки от мусора улиц, парков, лесных массивов, территорий организаций, учреждений, предприятий, берегов водоемов и мест массового отдыха; также состоялись посадка рассады цветов и саженцев деревьев; сбор макулатуры, полиэтилена, стекла, батареек и другого вторсырья; уроки экологической грамотности, классные часы, беседы, викторины и др.

Всего число участников акции в Кузбассе составило порядка 310 тысяч человек. В их числе представители органов федеральной и региональной государственной власти, природоохранных структур, администраций муниципальных образований, предприятий разных форм собственности, МЧС, МВД Росгвардии, ГУФСИН, организаций социального обслуживания населения, культуры, спорта и молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства, учащиеся и преподаватели образовательных организаций всех видов и типов, волонтерские организации и просто неравнодушные жители Кузбасса.

Было убрано 980 тысяч квадратных метров площади, высажено более 360 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Вывезено порядка 650 тысяч кубометров собранных твердых коммунальных отходов.