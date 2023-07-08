Новокузнецк сохраняет лидерство во всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

С 27 мая по 22 сентября 2023 года в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» проходит II Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух», которая направлена на использование участниками экологически чистых способов передвижения в решении повседневных дел: это ходьба, бег, самокат, велосипед, ролики, электро- или гибридные автомобили.

На субботу, 8 июля, участники акции преодолели уже 103 тысячи 873километров. Совместными усилиями экономится топливо и снижаются выбросы вредных веществ - уже 8 тысяч 310 литров и 27 тонн 075 килограммов соответственно.

Южная столица Кузбасса, захватившая лидерство в акции по итогам первой недели, по данным организаторов, продолжает лидировать по набранным километрам - их у новокузнечан накопилось 47026, 27. На втором месте – Липецк с 29631,36 километрами, на третьем - Череповец с 9943,23 километрами. Кемерово поднялся на девятое место с результатом 835, 49 километра.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, также ставший участником акции, пригласил в своем телегра-канале жителей города с пользой провести выходные на свежем воздухе и внести свой вклад в экологичные километры.