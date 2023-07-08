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НовостиПроисшествия8 июля 2023 9:53

В Кузбассе в ДТП травмировался подросток-мотоциклист

Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал Госавтоинспекция Кузбасса

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекция Кузбасса

Он столкнулся с иномаркой в Прокопьевске напротив дома №3 по переулку Соколовский.

Как сообщает ГИБДД Кузбасса в своем телеграм-канале, по предварительным данным, 15-летний водитель мототехники при движении со стороны улицы Баргузинская совершил наезд на припаркованный автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, что управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, запрещено.