В Кузбассе в ДТП травмировался подросток-мотоциклист

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекция Кузбасса

Он столкнулся с иномаркой в Прокопьевске напротив дома №3 по переулку Соколовский.

Как сообщает ГИБДД Кузбасса в своем телеграм-канале, по предварительным данным, 15-летний водитель мототехники при движении со стороны улицы Баргузинская совершил наезд на припаркованный автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, что управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, запрещено.