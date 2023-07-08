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НовостиЗвезды8 июля 2023 10:20

В Кузбассе прошел фестиваль Кедра

Источник:kp.ru
Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

В его основу положена идея возрождения народных традиций, обычаев, промыслов и ремесел.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Сегодня, 8 июля, в поселке Мундыбаш Таштагольского муниципального района посетителей ждала выставка-дегустация «Кедровый пир», проведение обряда «Благопожелание», а также концертная программа.

Одним из фирменных событий стала варка варенья из молочных кедровых шишек.

Также работали выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, детская игровая площадка с участием аниматоров.