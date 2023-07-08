Жители Кузбасса смогут поговорить с чиновниками по прямой телефонной линии

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С 10 по 14 июля те, у кого есть нерешенные проблемы, могут обратиться к заместителю губернатора Кузбасса, заместителю председателя правительства Кузбасса, руководителям исполнительных органов администрации правительства Кузбасса.

10 июля будет дежурить Дмитрий Малюта, председатель региональной энергетической комиссии Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-28-28 (с 15:00 до 17:00).

11 июля - Денис Ильин, заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий, тел. 8 (3842) 36-39-75 (с 15:00 до 16:00) и Зоя Волошина, уполномоченный по правам человека в Кузбассе, тел. 8 (3842) 75-43-29 (с 15:00 до 17:00).

12 июля - Андрей Панов, заместитель губернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии, тел. 8 (3842) 75-85-50 (с 16:00 до 17:00) и Сергей Пфетцер, министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 90-30-36 (с 15:00 до 17:00).

13 июля - Ольга Феофанова, министр культуры и национальной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42 (с 15:00 до 17:00).

14 июля - Александр Баканов, и. о. министра образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21 (с 15:00 до 17:00).