В Кузбассе привлекли к ответственности мать пострадавшего в ДТП подростка

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекция Кузбасса

15-летний водитель мототехники, двигаясь по переулку Соколовскому в Прокопьевске, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Тойота Лэнд Крузер».

В результате он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, переломами ног и ушибами.

Сотрудники ГИБДД установили, что кроссовый мотоцикл сыну 2 года назад купила мать. При этом права управления транспортными средствами, как и навыков вождения, подросток в силу возраста не имеет. Мототехнику он взял, чтобы съездить в магазин, хотя мотоциклы данного типане предназначены для движения по дорогам общего пользования.

В связи с ДТП, как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекция Кузбасса, инспекторы по делам несовершеннолетних составили в отношении матери подростка протокол. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Также возможно, что привлечением к административной ответственности родительница не отделается. В случае подачи гражданского иска собственником поврежденного автомобиля, матери, как законному представителю несовершеннолетнего, придется возмещать причиненный в результате ДТП материальный ущерб.