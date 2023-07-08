В Кузбассе нетрезвый рецидивист не захотел платить за товар

Фото: Росгвардия Кузбасса

Он пытался пронести мимо кассы алкоголь и закуски, но не преуспел.

В Кемерове в одной из торговых точек задержали 28-летнего ранее судимого местного жителя с признаками алкогольного опьянения и неоплаченными покупками.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса, местный житель спрятал три бутылки коньяка и восемь упаковок с закуской на сумму около 7 500 рублей в рюкзак, после чего попытался пронести товар мимо кассовой зоны без оплаты.

Сотрудники магазина нажали на тревожную кнопку и задержали воришку. Приехавшие сотрудники Росгвардии передали его полицейским.