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НовостиПроисшествия8 июля 2023 14:24

В Кузбассе нетрезвый рецидивист не захотел платить за товар

Источник:kp.ru
Фото: Росгвардия Кузбасса

Фото: Росгвардия Кузбасса

Он пытался пронести мимо кассы алкоголь и закуски, но не преуспел.

В Кемерове в одной из торговых точек задержали 28-летнего ранее судимого местного жителя с признаками алкогольного опьянения и неоплаченными покупками.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса, местный житель спрятал три бутылки коньяка и восемь упаковок с закуской на сумму около 7 500 рублей в рюкзак, после чего попытался пронести товар мимо кассовой зоны без оплаты.

Сотрудники магазина нажали на тревожную кнопку и задержали воришку. Приехавшие сотрудники Росгвардии передали его полицейским.