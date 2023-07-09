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НовостиПроисшествия9 июля 2023 3:22

Житель Кузбасса заставил 10-летнего пасынка воровать вместе с ним

Мужчина стал фигурантом двух уголовных дел
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке с заявлением в полицию обратились жильцы частного дома по улице Юбилейной. Во время их отсутствия дом обворовали - вынесли лом цветных металлов и электроинструменты.

Похитителя задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Оказалось, что действовал мужчина не один, а вовлек в совершение преступления 10-летнего пасынка.

- Подозреваемый уговорил ребенка вместе с ним проникнуть в дом, пояснив, будто жилище никому не принадлежит, найти там что-нибудь ценное и продать. Похищенное он сдал в пункт приема металлолома, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

На мужчину завели уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».