В Кузбассе мужчину будут судить за поддельные права и «пьяную» езду

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Прокопьевска оказался на скамье подсудимых за использование поддельных прав и вождение в нетрезвом виде. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инспекторы ГИБДД при патрулировании улиц обратили внимание на неуверенную манеру вождения водителя «Мерседес Бенц». Их подозрения подтвердились. Мужчина был нетрезв, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. При этом выяснилось, что ранее автомобилист уже привлекался к ответственности за «пьяную» езду.

Кроме того, в процессе проверки документов полицейские заметили, что права поддельные. Документ был направлен на экспертизу, по результатам которой было установлено, что права с такими же серией и номером зарегистрированы на другого водителя. Нарушитель пояснил, что приобрел поддельное водительское удостоверение в интернете после того, как был лишен прав за нетрезвую езду.

На мужчину составили административный протокол за вождение без прав, а также завели уголовное дело за подделку документа и управление в нетрезвом виде.