В Кузбассе заключили под стражу мужчину, ранившего ножом двух полицейских

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе мужчина, обвиняемый в нападении на сотрудников полиции, заключен под стражу. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области в воскресенье, 9 июля.

Напомним, что инцидент произошел в Киселевске рано утром 7 июля. Мужчина пришел к отделению полиции и начал размахивать двумя ножами. В ходе задержания он ранил двух правоохранителей. Горожанину было предъявлено обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

По ходатайству следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

- В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили СК РФ по Кемеровской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.