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НовостиОбщество9 июля 2023 7:52

+27 градусов и кратковременные дожди: синоптики Кузбасса рассказали о погоде на понедельник

Ночью и утром местами возможны туманы
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 10 июля, в Кузбассе сохранится жаркая погода, при этом возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью температура воздуха составит +12... +17 градусов, местами +6...+11, днем +22... +27. Ветер ночью будет западный, днем - юго-западный, 4-9 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди, грозы, ночью и утром - местами туманы.

В Кемерове ночью прогнозируется +14... +16 градусов, днем +24... +26. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью пройдет небольшой дождь, днем будет преимущественно без осадков.