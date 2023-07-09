+27 градусов и кратковременные дожди: синоптики Кузбасса рассказали о погоде на понедельник

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 10 июля, в Кузбассе сохранится жаркая погода, при этом возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью температура воздуха составит +12... +17 градусов, местами +6...+11, днем +22... +27. Ветер ночью будет западный, днем - юго-западный, 4-9 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди, грозы, ночью и утром - местами туманы.

В Кемерове ночью прогнозируется +14... +16 градусов, днем +24... +26. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью пройдет небольшой дождь, днем будет преимущественно без осадков.