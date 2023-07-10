Ночью в кузбасском городе произошел пожар

Фото: Подслушано Осинники и Калтан / ВКонтакте

Ночью в Осинниках произошел крупный пожар. Очевидцы выложили фото полыхающей постройки в соцсети.

ЧП произошло на улице Кирова. На кадрах видно, что горит крыша двухэтажного здания.

- У горотдела горел очередной барак, - сообщил один из местных жителей.

В МЧС Кузбасса сообщили, что пожар произошел в муниципальном многоквартирном нежилом доме. Сигнал о возгорании поступил в службу в 3:24. Огонь удалось потушить в 04:35. На месте работали 14 человек и 4 единицы техники.

Сейчас специалисты выясняют причину случившегося.