11 июля ограничат движение по трассе в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Завтра, 11 июля, будет временно ограничено движение на 29-м километре трассы Кемерово – Яшкино – Тайга. Ограничения связаны с проведением буровзрывных работ при строительстве автомобильной дороги «Северо-Западный обход города Кемерово», пояснили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

В период с 12:00 до 17:00 рабочие произведут четыре взрыва. Каждый раз участок трассы будет перекрываться на 30-60 минут. Между взрывами движение машин будет разрешено.

Дорожные службы региона попросили автомобилистов заранее планировать маршрут и соблюдать правила движения.