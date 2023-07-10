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НовостиОбщество10 июля 2023 3:12

11 июля ограничат движение по трассе в Кузбассе

Это связано с проведением буровзрывных работ
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Завтра, 11 июля, будет временно ограничено движение на 29-м километре трассы Кемерово – Яшкино – Тайга. Ограничения связаны с проведением буровзрывных работ при строительстве автомобильной дороги «Северо-Западный обход города Кемерово», пояснили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

В период с 12:00 до 17:00 рабочие произведут четыре взрыва. Каждый раз участок трассы будет перекрываться на 30-60 минут. Между взрывами движение машин будет разрешено.

Дорожные службы региона попросили автомобилистов заранее планировать маршрут и соблюдать правила движения.