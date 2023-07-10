Импортозамещение семян потребует 45 млрд рублей инвестиций

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Современный российский рынок продовольствия достиг показателей самообеспеченности по основным направлениям. Теперь в фокусе внимания окончательное закрепление продовольственного суверенитета за счет импортозамещения в селекции и генетике, отметили эксперты. По ряду растительных культур уже есть хорошие результаты (например, в озимой пшенице доля отечественного семенного материала 93%, а в рисе - 92%), однако потенциал развития российских производств по другим направлениям высок.

Правительство РФ поставило задачу повысить долю отечественного семенного материала по 11 культурам, в первую очередь, это касается подсолнечника, картофеля и сахарной свеклы. Доля импорта по ним превышает 70% и по итогам 2030 года должна быть снижена до 25%, 50% и 50% соответственно.

- Рынок селекционных семян оценивается от 150 до 200 млрд рублей в год. Планируется заместить до 60% импорта, что потребует около 45 млрд рублей инвестиций. Привлекательности отрасли будет способствовать господдержка: уровень возмещения капитальных затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров увеличен до 50%. Уже сейчас в стадии реализации 24 проекта на 20 млрд рублей, порядка половины из этих проектов поддерживает Россельхозбанк, – сообщил руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Анна Осетрова.