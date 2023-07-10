Тело мужчины обнаружено в реке в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, утонувшего в реке. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла 8 июля на реке Кондома в Новокузнецке. Вечером 53-летний мужчина приехал на берег для занятия глубоководным плаванием – на нем был водолазный костюм. Спустя время знакомый пытался дозвониться до ныряльщика, но тот не вышел на связь. Тогда приятель отправился на реку для проверки и там заметил около 10 метров от берега буек, к которому крепилась трубка для дыхания. Мужчина вызывал спасателей. Водолазы обнаружили на дне реки утонувшего горожанина.

В Следкоме отметили, что место, где было найдено тело мужчины, не оборудовано для купания. Кром этого, там есть специальные приспособления, предупреждающие о большой глубине водоема.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причина смерти мужчины.

По словам местных жителей, погибшим оказался начальник управления жизнеобеспечения Центрального района Новокузнецка Лев Ярковский. Он увлекался глубоководным плаванием.