В Кузбассе пропала без вести высокая блондинка с голубыми глазами

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемерове пропала без вести 41-летняя Наталья Сергеевна Щукина (Уйманова). Ориентировку с приметами женщины разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Вчера, 9 июля, кемеровчанка ушла из дома и не вернулась.

Сообщается, что женщина высокого роста (175 см), нормального телосложения, у нее светло-русые волосы, голубые глаза. Она была одета в серую кофту, синие джинсы и белые кроссовки.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении Натальи Сергеевны, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52.