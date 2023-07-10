В Кузбассе на неделе будет жара до +33 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Кузбассе на неделе ожидается жаркая погода. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, во вторник, 11 июля, ночью прогнозируется температура +12 … +17 градусов, местами +6 … +11, днем +24 … +29. Ветер будет юго-восточный 3-8 метров в секунду с порывами ночью до 14 метров в секунду, днем до 15 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди, грозы, ночью и утром - туманы.

В среду, 12 июля, ночные температуры составят +16 … +21 градусов, местами +9 … +14, дневные +27 … +32. Ветер по-прежнему будет юго-восточный 3-8 метров в секунду, но днем порывы усилятся до 16 метров в секунду. Также прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

В четверг, 13 июля, ночью обещают +16 … +21, местами +9 … +14, днем +28 … +33. Подует южный ветер 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Преимущественно без осадков.