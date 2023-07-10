День поля: как выстроена система нефинансовой поддержки производителей органики

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

О комплексе мер информационной и сервисной поддержки для продвижения натуральных продуктов питания и ее производителей рассказал заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Так, в 2021 году РСХБ учредил Фонд «Органика», который помогает «органикам» обмениваться опытом, проводит стажировки, конкурсы на гранты на сертификацию, распространяет знания об органической продукции. Фонд разработал цифровую карту органики (на ней уже размещены более 1000 товаров, около 240 производителей из почти 60 регионов России), а также принял участие в создании «Органического атласа России».

Совместно с «Иннопрактикой» и Роскачеством планируется запустить программу подготовки преподавателей аграрных вузов и программу дополнительного образования по органическому сельскому хозяйству. Обучение производству органической продукции также интегрировано в учебный план флагманского образовательного проекта РСХБ «Школа фермера».

Для аграриев, в том числе для производителей органической продукции, разработана экосистема Своё. В частности, на платформе Своё Фермерство можно приобрести товары для развития хозяйства, с помощью образовательного портала «Я в Агро» повысить квалификацию, через маркетплейс Своё Родное реализовать продукцию (за три года фермеры продали свыше 5 тонн органической продукции на данном ресурсе).

Также производители органики могли принять участие в ярмарках «Вкусная пятница» и в Первой всероссийской ярмарке органической продукции, прошедшей в Санкт-Петербурге при поддержке Россельхозбанка.