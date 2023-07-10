Власти Кузбасса назвали города, откуда поступает больше всего обращений в соцсетях

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Больше всего обращений в аккаунты органов власти за июнь отправили жители Белова, Ленинск-Кузнецкого и Кемеровского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Всего за прошлый месяц на различные площадки правительства региона в соцсетях поступило около 8 тысяч обращений, в том числе 1616 — в аккаунты губернатора. Большинство из них были связаны с работой жилищно-коммунального комплекса, вопросами трудоустройства подростков, летним отдыхом детей, а также благоустройством и уборкой территорий.

- Обращения в социальных сетях — один из самых удобных для людей способов рассказать о своих проблемах, просигнализировать о том, что происходит на местах. Задача и глав муниципалитетов, и руководителей профильных ведомств — оперативно реагировать на обращения людей и в короткие сроки решать поступившие вопросы, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По данным департамента информационной политики и Центра управления регионом (ЦУР) Кузбасса, на все вопросы жители региона получили ответы.