Семейный фестиваль собрал в Кузбассе почти пять тысяч человек

Семейные фестиваля объединяют кузбассовцев.

В кузбасских городах прошел большой спортивный фестиваль «Семейная команда». Он собрал почти пять тысяч человек.

В Кемерове студенты вузов вместе с Военно-патриотическим центром «Вымпел-Кузбасс» приняли участие в исторической реконструкции. А молодые люди студенческого корпуса спасателей провели мастер-класс по оказанию первой помощи. В Ленинске-Кузнецком местные мастера научили земляков делать из ткани и природных материалов памятные сувениры. На юге Кемеровской области, в Калтане и Таштаголе прошли зарядки с чемпионом и семейные танцевальные флешмобы.

Во всех муниципалитетах горожан развлекали местные творческие коллективы. Люди с удовольствием участвовали в квестах, веселых стартах, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, подобные семейные соревнования не только объединяют, но и привлекают к занятиям физкультурой больше людей, а дети берут пример с родителей и с юных лет приобщаются к здоровому образу жизни.