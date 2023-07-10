В Кузбассе улучшили покрытие сети в самых трафиковых местах региона

Фото: Tele2

За год потребление мобильного интернета в Кузбассе выросло на 20%. Чтобы сохранить для жителей хорошую скорость передачи данных и увеличить пропускную способность сети, компания Tele2 улучила покрытие в самых трафиковых местах региона. Оптимизировали сеть за счет модернизации оборудования, изменения высоты подвеса и углов наклона антенн.

Так, компания увеличила высоту подвеса антенн на 14 объектах связи в Кузбассе. В основном данные работы велись в Кемерове, благодаря чему покрытие было улучшено на Октябрьском и Ленинградском проспектах, улицах Угловой, Елыкаевской, в районе парка Березовая роща. Также сеть модернизировали в Прокопьевске, Белове, Киселевске и Мысках.

За год была проведена точная настройка углов поворота и наклона антенн на более чем 600 базовых станциях в регионе. Чаще всего такие работы проводятся после строительства зданий, которые мешают проникновению сигнала. С начала года больше всего точечных настроек выполнили в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком и Белове.

Работы затронули также сельскую местность: проникновение сигнала улучшили в 200 небольших населенных пунктах.

Также за год была усилена сетевая инфраструктура в Шерегеше.