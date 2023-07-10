В Кузбассе 12-летний подросток потерялся по пути к матери на работу

Фото: архив "КП! Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке полицейские разыскали 12-летнего подростка, который отправился на работу к матери и пропал. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

С заявлением в полицию обратилась мама школьника. Она рассказала, что сын позвонил и сообщил, что едет к ней на работу, а также прислал в мессенджере фотографию незнакомой местности. После этого разговор прервался, телефон подростка оказался выключен. В месте, где трудится женщина, мальчик так и не появился.

Полицейские выяснили, что ребенок давно мечтал попасть к матери на работу, но та была против. Подросток нашел адрес маминой организации в интернете и считал, что она расположена в Мысках. Женщина объясняла сыну, что работает совсем в другом месте, но мальчик не поверил.

Подросток при помощи смартфона купил билет на автобус до Мысков. Кондуктор запомнила ребенка и рассказала полицейским, что сначала видела мальчика в автобусе, а потом он шел по обочине в обратном направлении – в сторону Новокузнецка. Полицейские предположили, что у подростка разрядился телефон, поэтому он не смог купить обратный билет и пытался добраться домой пешком.

На место был направлен наряд Госавтоинспекции. В результате сотрудники полиции обнаружили подростка и привезли в Новокузнецк к маме. После произошедшего ребенка поставили на профилактический учет.