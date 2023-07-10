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НовостиОбщество10 июля 2023 9:26

За полтора месяца в Кемерове отремонтировали 36 дворов

В ближайшее время в областном центре Кузбасса обновят еще 11 придомовых территорий
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кемеровские дворы становятся краше.

Кемеровские дворы становятся краше.

36 дворов отремонтировали в Кемерове за последние полтора месяца. Все работы выполняются по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Одним из образцовых в июне стал двор по улице Тухачевского 33А. Как рассказали в пресс- службе кемеровской мэрии здесь специалисты отремонтировали проезжую часть, сделали пешеходные тротуары и отмостку, высадили молодые деревья и цветы.

- Совсем скоро обновление завершиться еще на 11 объектах, шесть из которых будут сданы в самые ближайшие дни. Например, дворы на улице Спортивная, 38 и проспекте. Октябрьский, 73. Вместе с проезжей частью и обустройством тротуаров и отмостков, здесь расширили парковочную зону, - сообщили в администрации Кемерова.

Напомним, всего в этом году в Кемерове планируется отремонтировать 79 дворов.