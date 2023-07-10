«Шория - 400» привлечет в Кузбасс до двух миллионов туристов

Туристический проект привлечет в Кузбасс два миллиона туристов.

В Кузбассе планируют реализовать крупнейший туристическо - исторический проект, который будет ежегодно привлекать в Кузбасс до двух миллионов туристов

Проект будет создан в Междуреченске, он включает в себя природные и исторические места. Проект входит в состав создаваемой особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория».

Министр туризма Кузбасса Елена Латышенко сообщила, что всего до 2035 года регион планирует реализовать пять проектов.

Самый крупный из них - комплекс горы Черный Салан. Комплексное развитие получат территории горы Югус, Поднебесных Зубьев, Сибирские мегалиты и субкластер «Студеный плес».

Напомним, минэкономразвития России зарегистрировало заявку Кузбасса на создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Горная Шория» на территории Шерегеша и моногорода Междуреченска с инвестициями в 44 миллиарда рублей. Всего до 2035 года планируется привлечь инвестиций на сумму 150 млрд рублей.