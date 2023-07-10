Полторы тысячи кузбасских селян с начала года обеспечили интернетом и мобильной связью

Кузбасских селян связали интернетом и мобильниками.

С начала года качественная мобильная связь и скоростной интернет стали доступны для 1500 жителей сельских поселений Кузбасса.

В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» с начала текущего года в селах и деревнях региона возведено десять базовых станций мобильной связи.

Вышки установлены в Мариинском, Яшкинском, Топкинском, Новокузнецком округах, а также в Таштагольском районе Кемеровской области.

В Правительстве Кузбасса «Комсомолке» сообщили, что первый этап проекта устранения цифрового неравенства завершен в 2020 году.

Напомним, в 2021- 2022 годах современными услугами связи обеспечены 35 сел и деревень региона.