В Кузбассе увеличилось число стобальников ЕГЭ

87 кузбасских выпускников показали максимальные знания на ЕГЭ. Это на десять человек больше чем в прошлом году

Больше всего высших оценок за знания выпускники получили по русскому языку - 57 и литературе - 19.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс- службе администрации Правительства региона, полученные кузбасскими старшеклассниками результаты сопоставимы с общероссийскими.

- Если брать средние тестовые баллы по всем предметам, то лучшие результаты получили участники ЕГЭ по русскому языку (69,5 балла), а самые низкие — по биологии (50,4 балла). Как и в целом по России, улучшились результаты ЕГЭ по химии и литературе, - сообщили в региональном АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что теперь выпускникам надо определиться с будущей профессией и выбрать учебное заведение.

- Надеюсь, что наша талантливая молодежь останется учиться и работать на родине, потому что условия для получения достойного высшего образования, которые сейчас есть в регионе, соответствуют самым высоким стандартам, - подчеркнул Сергей Цивилев.