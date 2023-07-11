Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 1:11

В Кемерове изменили схему движения по улице Соборной из-за перекрытия Университетского моста

Такое решение принято после первого рабочего дня
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрациия г. Кемерово.

Фото: администрациия г. Кемерово.

В Кемерове изменили схему движения по улице Соборной. Об этом сообщили городские власти.

Вчера был первый рабочий день после частичного перекрытия Университетского моста. Дорожники целый день наблюдали за движением и на основе анализа трафика приняли несколько решений, которые должны улучшить ситуацию на дорогах.

Так, с утра вторника, 11 июля, изменена схема дорожного движения по улице Соборной. Повернуть направо на Красноармейский мост можно будет не только с крайней, но и с центральной полосы.

Кроме того, на пересечениях проспекта Советского и улицы Соборной, улицы Соборной и улицы Красноармейской, проспекта Ленина и улицы Соборной, улицы Мичурина и улицы Красноармейской перенастроили фазы работы светофоров.

В администрации отметили, что продолжат мониторинг ситуации и в случае необходимости будут введены новые корректировки.