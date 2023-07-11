В Кузбассе автомобиль врезался в столб, пассажир погиб на месте

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Киселевске в ДТП погиб 43-летний мужчина. Подробности дорожного происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области

Авария произошла в селе Верх-Чумыш. 46-летний водитель «Жигулей» не справился с управлением и врезался железобетонную опору линии электропередач. Сам автомобилист серьезно не пострадал, а вот его 43-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

Оказалось, что водитель не имеет прав, его машина не зарегистрирована. Кроме того, мужчина был нетрезв: уровень алкоголя в его организме превысил допустимый более чем в 2,5 раза.

Полицейские составили в отношении нарушителя четыре административных протокола. Сумма штрафов, которые могут быть назначены автомобилисту, превышает 16 000 рублей. Также за появление в общественном месте в состоянии опьянения горожанину назначены 1 сутки административного ареста.

Кроме того, на водителя завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.