Житель Кузбасса избил возлюбленную и не давал медикам оказать ей помощь

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецком районе мужчина избил свою возлюбленную, а после мешал работе медиков, которые оказывали помощь девушке. Об инциденте рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Инцидент произошел в селе Тальжино. В ходе застолье в гостях у знакомого мужчина поссорился со своей 22-летней гражданской женой. Дебошир вел себя неадекватно, причинив девушке телесные повреждения. Хозяин дома вызвал медиков, однако те не могли госпитализировать пострадавшую из-за агрессивного сожителя. Тогда врачи нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Прибывшие на место ЧП росгвардейцы успокоили и задержали 27-летнего сельчанина. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим. Для дальнейшего разбирательства его передали правоохранителям, а девушку отвезли в больницу.