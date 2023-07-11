В Новокузнецке установят 20 новых светофоров

В Новокузнецке обновят светофоры.

В Новокузнецке начали устанавливать новые светофоры.

Как рассказали «Комсомолке» в мэрии Новокузнецк, первый светофор уже установили в Заводском районе города по улице Клименко 12/3 возле общеобразовательной школы № 102.

- До конца лета появиться еще восемь светофоров. Всего в этом году в городе установят 20 светофоров. Их замену проинвестирует областной бюджет, - уточнили в администрации города.

В ближайшее время работы начнутся на улице Рокоссовского, проспекте Шахтеров и перекрестке улиц Пирогова и Орджоникидзе.