В Кемерове впервые пройдут престижные всероссийские соревнования по пляжному волейболу

Фото: РЦСС Кузбасса

За престижные трофеи поборются клубные команды субъектов РФ и команды физкультурно-спортивных организаций, за которые выступят волейболистки и волейболисты не моложе 2008 года рождения. Общий призовой фонд соревнований составляет шесть миллионов рублей, из которых победители получат по 600 тысяч.

Сначала пройдут игры в восьми группах, в каждой из которых будет по четыре команды. По три лучших пройдут во второй этап, где будут соперничать в формате плей-офф.

Для пляжных волейболистов подготовлены открытые корты: центральный и корт 2 - на Московской площади (Притомский проспект, 12/1). Корты 3 и 4 расположатся на стадионе «Шахтер» (ул. Рутгерса, 32).

Соревновательный цикл начнется в четверг, 13 июля, в девять утра. В этот день, а также 14 и 15 июля, матчи будут проходить до семи часов вечера.

16 июля на центральном корте в 10:00 и 11:00 пройдут женские полуфиналы, а в 12:00 и 13:00 - мужские. В 16:00 начнется игра за 3-е место у женщин, а в 17:00 - у мужчин.

В 18:00 - женский финал, в 19:00 - мужской.

Вход для болельщиков все дни соревнований будет свободным.