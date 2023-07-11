Техникумы и колледжи Кузбасса заключили соглашение о сотрудничестве с региональным Госфондом «Защитники Отечества»

Сотрудничество кузбасского Госфонда и региональных колледжей поможет бойцам СВО.

Госфонд и студенты вместе смогут сделать гораздо больше, чем обособлено. Координация совместной помощи даст возможность более точно расставлять приоритеты и оперативней действовать.

Как пояснили в администрации правительства Кузбасса, опыт волонтерства и добровольчества у студентов средне-профессиональных образовательных учреждении накопился огромный.

- Студенты, например, Кузнецкого индустриального техникума по просьбе участников СВО изготавливают бездымные полевые и мини-печи. А недавно вместе с преподавателями они освоили навыки изготовления саперных крюков-кошек для разминирования полей и разведки. Тысяча таких нехитрых боевых снастей уже доставлены на фронт. Студенты Юргинского техникума машиностроения изготавливают защитные нашлемники, печи-буржуйки, маскировочные сети, окопные свечи, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе АПК.

Активно помогают семьям бойцов СВО юноши и девушки Томь-Усинского энерготранспортного техникума. Тем, кто живет в частном секторе, заготавливают на зиму дрова и уголь. А ребята и учителя Междуреченского горностроительного техникума регулярно оказывают адресную помощь семьям мобилизованных - например, в доставке лекарств, сопровождении детей начальных классов из школы домой.

- И все наши колледжи, техникумы очень активно участвуют в сборе гуманитарных грузов для наших бойцов и жителей братской Горловки. Подписанное с филиалом фонда соглашение позволит молодежи чаще общаться с ветеранами боевых действий. Это будет содействовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, - отметил губернатор Сергей Цивилев.