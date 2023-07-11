В Кемерове открылась выставка Александра Капорушкина

Деревня Кочище. Автор - Александр Капорушкин

С 7 июля кемеровчане могли посетить новую выставку работ Александра Капорушкина в Кузбасском центре искусств. Однако сегодня, 11 июля, в 16.00 будет торжественное открытие персональной экспозиции художника «Ретроспектива».

Выставка собрала 59 картин Александра Капорушкина, члена Союза художников России, заслуженного работника культуры РФ. Его акварели и гравюры изображают жизнь сибирского человека без намеренно наведенного лоска: его героями становятся шахтеры, художники, крановщики, трактористы. Помимо портретов на выставке представлены индустриальные и природные пейзажи и натюрморты.

Картины «Ретроспективы» охватывают временной период в полвека - от 1970-х до 2023 года.

Александр Федорович Капорушкин родился в 1937 году в Красноярском крае. Но более 40 лет он был педагогом и наставником кузбасских молодых художников, до своего 80-десятилетия работал в Кемеровском художественном училище (сейчас Кузбасский художественный колледж). Сейчас художник много пишет в своей мастерской. Его работы находятся в фондах Дирекции художественных выставок Москвы, в музеях Новокузнецка и Томска, в Красноярской картинной галерее, в частных коллекциях Бийска, Красноярска, Томска и Кемерова.

Выставка «Ретроспектива» в Кузбасском центре искусств продлится до 6 августа.