Газификацию Кузбасса обсудил губернатор региона с вице-премьером России

Сергей Цивилев обсудил с Александром Новаком развитие ТЭК в Кузбассе.

Сергей Цивилев в Москве провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

- На повестке были важнейшие топливно-энергетические вопросы, которые сейчас решаем в регионе. Также обсуждали газификацию и в целом совершенствование энергетической стратегии до 2035 года. Отдельной строкой - перспективы реализации в Кузбассе проекта по добыче метана из угольных пластов, - сообщил в своем телеграм-канале Сергей Цивилев.