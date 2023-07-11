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НовостиОбщество11 июля 2023 5:16

Газификацию Кузбасса обсудил губернатор региона с вице-премьером России

Сергей Цивилев и Александр Новак поговорили о развитии ТЭК в Кемеровской области
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Сергей Цивилев обсудил с Александром Новаком развитие ТЭК в Кузбассе.

Сергей Цивилев обсудил с Александром Новаком развитие ТЭК в Кузбассе.

Сергей Цивилев в Москве провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

- На повестке были важнейшие топливно-энергетические вопросы, которые сейчас решаем в регионе. Также обсуждали газификацию и в целом совершенствование энергетической стратегии до 2035 года. Отдельной строкой - перспективы реализации в Кузбассе проекта по добыче метана из угольных пластов, - сообщил в своем телеграм-канале Сергей Цивилев.