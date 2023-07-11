Конкурс молодежных проектов-2023 стартовал в Кузбассе

В Кузбассе стартовал конкурс молодежный проектов.

В Кузбассе объявлен конкурс молодежных проектов-2023. Принять участие в нем могут авторы от 18 до 35 лет. Они должны быть представителями некоммерческих организаций.

Как рассказали в администрации правительства региона, средства на конкурс выделяет областной бюджет, а софинансирует проект Фонд президентских грантов.

Диапазон направлений проектов большой - от социального обслуживания и охраны здоровья людей до сохранения исторической памяти и укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

- Максимальная сумма гранта, который можно получить за победу в конкурсе, - два миллиона рублей. Напомним, в 2022 году в конкурсе молодежных проектов Кузбасса победили 15 молодежных проектов. Самым масштабным из них стал «Экологический марафон «Друзья реки» Кузбасского благотворительного фонда поддержки и развития туризма «Поднебесные зубья» (Междуреченск), сумма гранта составила 1,9 миллиона рублей, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе АПК.

- Радует, что число молодых людей, которые предлагают для воплощения свои идеи, растет. В 2021 году в конкурсе участвовали 263 проекта, а в прошлом году - уже более 300. Мы готовы поддержать молодежные инициативы по самым разным направлениям, потому что Кузбасс будущего мы строим для молодых людей и будем улучшать регион вместе с учетом их пожеланий, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Заявки на конкурс молодежных проектов региона можно подать до 7 августа на сайте кузбасс.гранты.рф. Здесь же на портале все условия конкурса и перечень необходимых для участия документов.