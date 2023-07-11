Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн получил новый компьютерный томограф

Фото: пресс-служба АПК

Покупка произведена по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который весной нынешнего года получил просьбу от врачей медучреждения, рассказавших, что в связи с отсутствием компьютерного томографа пациенты направлялись на проведение исследования в другие медицинские организации. Из регионального бюджета по распоряжению губернатора были выделены 36 миллионов рублей.

- В госпитале лечатся наши герои - участники специальной военной операции, ветераны Великой Отечественной войны. Они должны получать своевременную медицинскую помощь. Новый аппарат позволит обеспечить качественную диагностику и назначение адекватного лечения непосредственно в госпитале, - подчеркнул Сергей Цивилев.

В среднем за год, как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, в проведении КТ нуждаются 2400 пациентов госпиталя и его филиала в г. Топки.

Одновременно в медучреждении капитально отремонтировали кабинет компьютерной томографии - из областного бюджета на работы выделили миллион рублей.