Из Кемерова вновь можно будет улететь в Екатеринбург

телеграм-канал Андрея Панова

Новый старый авиарейс возобновится в субботу, 15 июля.

Напомним, что у этого направления непростая судьба. Регулярные прямые рейсы из Екатеринбурга в Кемерово выполнялись до сентября 2011 года, а затем наступил перерыв в девять лет. С 11 октября 2020 года полеты в столицу Кузбасса начала выполнять авиакомпания Red Wings, для которой аэропорт Кольцово Екатеринбурга является базовым. Полеты выполнялись четыре раза в неделю. Но в мае нынешнего года они были прекращены из-за проблем с финансированием. А сейчас на сайте авиакомпании вновь появилась информация о продаже билетов. Правда, рейс теперь будет один в неделю по субботам. Из Екатеринбурга рейс будет вылетать в половине четвертого ночи по местному времени, прибытие - в 08:05. Вылет из Кемерова запланирован на 8:55, а прилёт на 9:45. Время в пути с учетом разницы во времени между Кузбассом и Уралом составит два с половиной часа. Рейсы запланированы на самолете Sukhoi Superjet 100.

Также с 15 июля по 31 августа кузбассовцы смогут вечерами улететь рейсом Аэрофлота из аэропорта Новокузнецк в Москву (Шереметьево). Вылет из Новокузнецка в 18-10. Рейс будет выполняться 5 раз в неделю - с понедельника по четверг и в субботу.