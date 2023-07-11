Один из лучших трактористов России живет в Кузбассе

Кузбассовец Алексей Филиппов - один из лучших механизаторов в России.

Механизатор Прокопьевского округа Алексей Филиппов стал серебряным призером открытого чемпионата России по пахоте в Татарстане в рамках выставки «Всероссийский день поля - 2023».

Как сообщил «Комсомолке» в администрации Правительства Кузбасса участвовали 65 механизаторов из 35 регионов России, а также иностранные команды из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Ирана.

- Лучших выявляли по двум дисциплинам: трактор-шоу, где конкурсанты должны были максимально преодолеть сложную траекторию и не потерять груз, и мастерство в пахоте. По итогам соревнований наш земляк Алексей Филиппов занял второе место, уступив в финале сопернику из Саратовской области.

За второе место в престижных всероссийских соревнованиях по профмастерству Алексею Филиппову вручили кубок и, как заядлому рыбаку, моторную лодку.

Алексей Филиппов 15-й год работает в крестьянско-фермерском хозяйстве Сергея Башмакова в Прокопьевском округе. Передовик производства ежегодно получает премии за высокие результаты намолота зерна. В 2022 году на комбайне «АКРОС-595» убрал 800 га, намолотил 30 тысяч центнеров зерна.