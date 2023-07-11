Назван лучший оператор по скорости мобильного интернета и покрытию сети

Фото: МегаФон

Международная компания Ookla провела независимое исследование и выяснила лучшего оператора по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году.

Аналитики производили замеры скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн различных устройств.

Сотрудники компании также изучали наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны – чтобы оценить покрытие мобильных сетей. Эксперты проанализировали более 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств.

В итоге лидером по двум показателям стал МегаФон. При этом, по покрытию сети компания сохраняет за собой первенство второй год подряд, по скорости мобильного интернета – седьмой! Медианная скорость скачивания в сети составляет 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

Согласно данным исследования, в Кузбассе лидером по скорости мобильного интернета также стал МегаФон. Во втором квартале медианная скорость скачивания в регионе составила 37,85 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 19,6 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи.

- За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи. Мы не только расширяем покрытие, в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE – мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть, — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.