В Кузбассе на задержанного в результате погони автомобилиста составили 13 протоколов

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Ленинске-Кузнецком полицейские поймали автомобилиста, который нарушил сразу несколько правил. Подробности происшествия сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Во время патрулирования сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль, водитель которого, заметив патрульную машину, увеличил скорость. Инспекторы ДПС потребовали остановиться и начали преследовать автомобилиста. Уходя от погони, нарушитель постоянно грубо нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу, перестраиваясь без предупреждения. Оказавшись в тупике в районе поселка Демьяновка, водитель выбежал из салона и попытался убежать, но сотрудники полиции догнали его.

Нарушителем оказался 30-летний местный житель. Выяснилось, что он не имеет водительского удостоверения. Машину мужчины отправили на специализированную стоянку.

В отношении горожанина было составлено 13 административных протоколов. Общая сумма административных штрафов, которые предстоит выплатить водителю, составляет 31 500 рублей.