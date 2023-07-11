В Кемерове отремонтируют старейшую городскую школу

В Кемерове отремонтирую старейшую школу города.

В Кировском районе Кемерова отремонтируют старейшую городскую школу №19. Довоенный стиль здания и его прилегающей территории сохранят. Об этом сообщил мэр областной столицы Кузбасса Дмитрий Анисимов.

- Специалисты занимаются устройством защитной декоративной сетки на время ремонта фасада, они уже приступили к демонтажу крыльца, будет построено новое. Скоро на фасадной части школы появятся отмостки, - уточнил Дмитрий Анисимов.

Градоначальник подчеркнул, что главная задача - сохранить аутентичный стиль школы. Перед школой будут установлены скульптуры пионеров.

- Наша задача - поддержать и сохранить уникальную атмосферу школы, - добавил глава Кемерова.