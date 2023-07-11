Бдительные жители Новокузнецка перепутали коноплю с крапивой

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Они возмущались в социальных сетях, что в центре южной столицы Кузбасса спокойно растет запрещенная культура.

В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники полиции выявили информацию о якобы произрастающей в одном из скверов Кузнецкого района Новокузнецка конопле.

По данному факту была оперативно организована проверка. В ходе которой стражи порядка установили, что «травка» на самом деле является обычным сорняком - на неухоженном газоне выросли несколько кустов одного из подвидов крапивы.

- Он действительно внешне схож с наркотикосодержащим растением, но безвреден. Тем не менее, было принято решение о том, чтобы сорняк был уничтожен. Его скосили, а в местную администрацию направили соответствующее предписание, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.